Інтерфакс-Україна
Політика
11:53 18.04.2026

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Латвія розглядає можливості участі у забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці, заявила латвійська прем’єр-міністерка Евіка Сіліня.

"Латвія підтримує міжнародні зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Для досягнення цієї мети ми маємо співпрацювати зі США. Ми розглядаємо можливості внеску нашої країни", – написала вона у соціальній Х у суботу.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%". Після цього прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.

Теги: #латвія #сіліня_евіка #ормузька_протока

