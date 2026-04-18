Інтерфакс-Україна
Політика
11:44 18.04.2026

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, звинувативши Альянс у відмові приєднатися до війни, розв’язаної США та Ізраїлем проти Ірану. Це він заявив у промові на заході Turning Point Action в Аризоні, його цитує NBC News.

Коли Трамп згадав про Північноатлантичний альянс, присутні освистали його, а сам він заявив, що НАТО виявилося "абсолютно неефективним, коли ми його потребували". Він порівняв НАТО з людиною, яка, за твердженням Трампа, намагалася зробити пожертву на виборчу кампанію після того, як він виграв президентські вибори.

"І я сказав: "Послухайте, щоб ви зрозуміли: пожертви на виборчу кампанію після моєї перемоги не враховуються, вони не враховуються". І НАТО, після нашої перемоги, це теж не враховується, це те саме", – сказав президент.

Трамп також повторив своє твердження, що війна з Іраном була лише "екскурсією". "Це була просто військова екскурсія. Це не найважливіше. Це не найзначніша подія", – додав він.

Трамп неодноразово критикував НАТО за те, що альянс не приєднався до зусиль щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Зокрема, 17 квітня Трамп вкотре відкинув будь-яку пропозицію допомоги з боку союзників по НАТО з Ормузькою протокою.

Трамп раніше заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 18.04.2026
Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

17:27 17.04.2026
США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

06:50 17.04.2026
Трамп розкритикував суддю, який заблокував будівництво бальної зали в Білому домі

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

15:59 16.04.2026
Принц Гаррі, принцеса Анна та делегації НАТО відвідали музей війни у Києві — Савчук

23:32 15.04.2026
Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

19:26 15.04.2026
Рютте оптимістично налаштований щодо фінансування програми PURL в 2026 році

19:02 15.04.2026
Рютте: Перемога зараз є далекою мрією для Путіна

15:36 15.04.2026
Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

