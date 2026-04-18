Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президентка Молдови Майя Санду обговорили підготовку до засідання Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня, де очікуються подальші рішення зі створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

"Я мав плідну зустріч із Президенткою Республіки Молдова Маєю Санду в Анталії (…) Ми обговорили підготовку до майбутнього засідання Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня, де очікуються подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

Він також поінформував Санду про ситуацію на полі бою, наголосивши, що Україна утримує позиції. "У лютому ми звільнили більше території, ніж Росія окупувала", – зазначив Сибіга.

Сибіга також розповів їй про наслідки останніх ракетних і безпілотних атак Росії на українські міста та подякував за її рішучі слова підтримки та солідарності з Україною.

"Ми також розглянули широке коло важливих двосторонніх питань порядку денного", – зазначив глава МЗС.