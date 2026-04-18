Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єрка Юлія Свириденко та директор-розпорядник Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп обговорили низку інвестиційних проєктів в енергетиці, транспорті і логістичній інфраструктурі, в тому числі можливу фінансову підтримку "Укрзалізниці" та НАК "Нафтогаз України".

"У Вашингтоні говоримо з партнерами мовою конкретних проєктів. Під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтаром Діопом разом з урядовою командою представили інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах – енергетика, транспорт і логістична інфраструктура", – написала вона у Телеграмі у суботу.

За словами Свириденко, на першому етапі – державні енергетичні компанії. "Обговорили мобілізацію фінансових ресурсів для закупівлі обладнання, відновлення активів групи "Нафтогаз" та довгостроковий розвиток інфраструктури. Домовилися активізувати співпрацю із залученням IFC для пошуку фінансування та розширення переліку інвестиційно привабливих активів", написала прем’єрка.

Окрему увагу приділили проєктам державно-приватного партнерства у сфері логістичної інфраструктури та будівництва доріг, а також обговорили реалізацію концесійного конкурсу щодо терміналів у порту Чорноморськ за участі IFC. "Продовжуємо спільно працювати над створенням фонду Viability Gap Funding Facility для підтримки концесійних проєктів", – додала вона.

"Також розглянули можливу фінансову підтримку "Укрзалізниці" для стабілізації її фінансового стану, зокрема, забезпечення погашення єврооблігацій у липні 2026 року", – повідомила Свириденко.

"Можливості розширення нашого партнерства бачимо у фінансуванні великих приватних проєктів українських компаній. Ключовою умовою для залучення інвестицій залишається детінізація економіки та продовження реформ. Уряд спільно з Верховною Радою послідовно працює над створенням прозорого та передбачуваного інвестиційного середовища", – зазначила прем"єрка.