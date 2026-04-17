Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Прем’єр міністр Нідерландів Роб Єттен прийняв участь у відеоконференції із лідерами 50 країн із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

"Вільний прохід через Ормузьку протоку не може і не повинен жодним чином перешкоджатися. Наслідки нинішньої ситуації відчуваються у всьому світі, в тому числі й у нас, у Нідерландах. Сьогодні вдень я поспілкувався з лідерами 50 країн під час відеоконференції, щоб обговорити, як ми можемо спільно сприяти вирішенню цієї проблеми", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, відправною точкою буде тиск на Іран для того, щоб він дотримувався принципу вільного проходу та припустив можливість військової місії.

"Почати слід із тиску на Іран, щоб він дотримувався принципу вільного проходу. Крім того, серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки, що розпочнеться одразу після припинення воєнних дій. Нідерланди вивчають це питання, і ми разом із союзниками працюємо над відповідним військовим плануванням", – зауважив Єттен.

За його словами, учасники конференції опрацьовують різні сценарії розвитку подій.

"Навіть після оголошеного перемир’я залишається багато невизначеностей, а події розвиваються стрімко. Тому ми опрацьовуємо різні сценарії. Одне є очевидним: судноплавство має завжди мати можливість безперешкодно проходити через Ормузьку протоку", – додав прем’єр.