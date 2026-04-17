Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що королівство, Франція та "інші міжнародні партнери" оголосили про спільний план щодо захисту свободи судноплавства в Ормузський протоці.

"Гарна новина: Ормузську протоку знову відкрито. Це має бути довгострокове та дієве рішення, без мита та обмежень маршрутів. Сьогодні ми оголосили про наш спільний план із Францією та іншими міжнародними партнерами щодо захисту свободи судноплавства. Нам потрібно, щоб повернулися мир і стабільність, а також було укладено постійне перемир’я", – написав він у соцмережі Х у п’ятницю.