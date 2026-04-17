Інтерфакс-Україна
Політика
18:42 17.04.2026

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що королівство, Франція та "інші міжнародні партнери" оголосили про спільний план щодо захисту свободи судноплавства в Ормузський протоці.

"Гарна новина: Ормузську протоку знову відкрито. Це має бути довгострокове та дієве рішення, без мита та обмежень маршрутів. Сьогодні ми оголосили про наш спільний план із Францією та іншими міжнародними партнерами щодо захисту свободи судноплавства. Нам потрібно, щоб повернулися мир і стабільність, а також було укладено постійне перемир’я", – написав він у соцмережі Х у п’ятницю.

Теги: #великобританія #стармер #франція #ормузька_протока

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

19:01 17.04.2026
Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

16:22 17.04.2026
Іран розблокував Ормузьку протоку

15:56 17.04.2026
Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

12:14 17.04.2026
Франція готова сприяти розмінуванню Ормузької протоки після завершення бойових дій – міністр оборони

14:19 16.04.2026
Пакистан змушений віялово відключати електроенергію через ситуацію в Ормузькій протоці

10:55 16.04.2026
Щонайменше два судна, пов'язані з Іраном, пройшли через Ормуз, обійшовши блокаду США, – ЗМІ

21:56 15.04.2026
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

13:45 15.04.2026
Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги Україні у вигляді дронів

16:51 14.04.2026
В Ірані через блокаду США розглядають варіант призупинити судноплавство через Ормузьку протоку і не заважати переговорам – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА