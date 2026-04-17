18:24 17.04.2026

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Швеції Карлом XVI Густавом під час його другого візиту до України, сторони обговорили партнерство в сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема, можливості посилення Повітряних сил України шведськими літаками та підтримку в гуманітарній сфері.

Зеленський подякував Карла XVI Густава за візит до України та підтримку наших людей від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

"Дійсно, Швеція є одним із п’ятьох найбільших донаторів щодо підтримки наших Збройних Сил, підтримки нашого населення. І тільки на цей рік, на 2026 рік, Швеція акцептувала підтримку в 4 млрд. Це дуже велика підтримка для нас, для нашого захисту, для стійкості Збройних Сил України", – зазначив він.

Король Швеції наголосив, що Україна – це країна, що дуже важлива для Європи, і підтримка українців серед шведського суспільства дуже сильна.

Зеленський окремо відзначив обговорення зі Швецією можливості посилення Повітряних сил України, зокрема літаками JAS 39 Gripen.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в довгостроковому та взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Швеції, та готова поділитися зі Швецією своїм досвідом і технологіями, розширити співпрацю в оборонно-промисловій сфері.

Крім того, обговорили й продовження підтримки в гуманітарній сфері. Зеленський висловив вдячність королеві Сільвії за підтримку гуманітарних програм через фонд Childhood Foundation, зокрема ініціативи Bring Kids Back UA та програми першої леді України Олени Зеленської щодо реформи шкільного харчування.

"Королева Сільвія допомагає в цьому, Її Величність у постійному контакті з першою леді України. І дійсно, у нас такі особливі відносини зі Швецією", – додав президент.

Крім того, ішлося й про енергетичну допомогу. За сумою фінансових внесків до Фонду підтримки енергетики України Швеція є другою у Європі. Президент зазначив, що Україна вже готується до наступної зими і буде вдячною за подальшу допомогу.

