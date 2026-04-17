Інтерфакс-Україна
Політика
18:10 17.04.2026

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна подала позов до Суду Європейського Союзу щодо заборони на імпорт російського газу.

"Регламент Європейської Ради та Європейського парламенту від 26 січня 2026 року, по суті, передбачає, що ми припинимо імпорт російського газу та нафти", – написав Фіцо у соцмережі Х.

"Ми стурбовані тим, як було ухвалено це положення. Ми переконані – і я вважаю, що це не лише наша думка, а й думка інших прем’єр-міністрів, що в даному разі це є режимом санкцій, санкційним заходом. Тому це рішення мало бути ухвалено одноголосно", – наголосив він.

За його словами, Єврокомісія знала, що деякі країни виступають проти цього регламенту; тому вимогу про одностайність було обійдено, і регламент було ухвалено кваліфікованою більшістю голосів.

"На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС. У договорах передбачено, що рішення щодо систем санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одностайно", – додав прем’єр-міністр.

Словачинна має право подати позов до Суду ЄС в Люксембурзі, якщо вважає, що регламент було прийнято з порушенням договорів Союзу. Угорщина раніше вже подавала подібний позов, хоча поки що незрозуміло, як новий уряд діятиме в цьому питанні.

Цей спір є важливим прецедентом на майбутнє. Кінцевий термін для подання позову – 27 квітня 2026 року. Прем’єр-міністр Фіцо рекомендував Міністерству юстиції не лише подати позов, а й звернутися з клопотанням про вжиття тимчасових заходів, які суд може задовольнити.

Цей судовий процес стосується основних засад функціонування ЄС – того, чи діє він на основі принципу одностайності, чи голосування кваліфікованою більшістю.

"Суд Європейського Союзу може винести у цій справі рішення, яке стане переломним і визначальним для майбутнього функціонування ЄС", – підсумував прем’єр-міністр Фіцо.

Теги: #суд_єс #фіцо #імпорт_газу #словаччина

