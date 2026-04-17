17:43 17.04.2026

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ, включно з можливим самітом на рівні лідерів, за умови готовності обох сторін.

У своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю Ердоган висловив жаль з приводу руйнувань та втрат життів, спричинених війною в Україні.

"Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають", – сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю Сибіга наголосив, що Туреччина – це країна, яка має "унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив". Він знову подякував турецькій стороні за підтримку, наприклад, за створення "Зернового коридору" у Чорному морі після початку повномасштабної агресії РФ.

"І також ми покладаємося на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів. Тож ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента", – заявив Сибіга.

