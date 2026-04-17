17:27 17.04.2026

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

Фото: https://www.nato.int/

Європа повинна прискорити процес перебрання на себе головної відповідальності за конвенційну оборону континенту, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі на засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомляє пресслужба Міноборони США.

"Європа повинна активізувати та прискорити цей перехід до "НАТО 3.0" – не лише словами, а й діями та кардинальною зміною ставлення. Я знаю, що багато хто з вас уже збільшує видатки на оборону та працює над розширенням своїх промислових потужностей. Але надзвичайно важливо, щоб ми рухалися вперед ще швидше", – наголосив Колбі.

Він заявив, що США "продовжують нести тягар глобальної безпеки", хоча повинні "надавати пріоритет найсерйознішим загрозам для американців".

"Оборона України значною мірою забезпечувалася за рахунок використання обмежених запасів США, доповнених внесками Європи. Це була реакція "НАТО 2.0" на реалії "НАТО 3.0". На щастя, ситуація почала змінюватися. Але час має вирішальне значення – це розкіш, якої ми не маємо. Я мушу наголосити на важливості рішучих дій з боку Європи для прискорення цього процесу", – заявив Колбі.

Він підкреслив, що Європа має поставити оборону континенту і, як наслідок, свою військову підтримку України на справді стійку основу. США готові продовжувати допомагати через такі ініціативи, як PURL, але ця підтримка не повинна покладатися на значні внески американської сторони.

"Потреба у швидкому відновленні європейських запасів боєприпасів є надзвичайно важливою, як і необхідність усунення протекціоністських торговельних бар’єрів, що стримують промисловий потенціал континенту. Ми готові підтримувати вас і співпрацювати з вами у цьому. Створення міцної, спроможної та інтегрованої європейської оборонної промислової бази не може бути просто прагненням, а має бути абсолютною передумовою для надійного стримування та оборони. Це історична можливість для згуртування європейської оборони, і, повторюю, ми готові надавати підтримку в цій сфері. Це матиме вирішальне значення для припинення війни в Україні на умовах, що забезпечать тривалий мир", – наголосив Колбі.

Стабільний і значний приплив європейських фінансових внесків до ініціативи PURL став би бажаним знаком необхідних змін, вказав він, але, що ще важливіше, Європа повинна створити потенціал для самостійного виконання цих вимог.

"Ми всі виграємо від сильнішої та більш злагодженої європейської оборонної промислової бази поряд із зростаючою та більш життєво важливою американською. Якщо Європа виправдає очікування цього моменту – по-справжньому взявши на себе основну відповідальність за оборону континенту відповідно до нашої концепції збалансованого "НАТО 3.0" – ми всі станемо сильнішими і надійнішими у захисті наших народів та наших національних інтересів. Це забезпечить нашому історичному трансатлантичному альянсу міцнішу та стабільнішу основу, і ми всі виграємо від цього", – резюмував Колбі.

