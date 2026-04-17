В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Директор Постійного секретаріату Транспортного співтовариства (ТС) Матей Законьшек (Matej Zakonjšek) високо оцінює співпрацю з Україною в імплементації європейського транспортного законодавства, яке становить майже 25% від усього законодавства ЄС, але підтвердив наявність труднощів з його впровадженням.

Коментуючи під час ексклюзивного інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" звіт про виконання Україною Плану дій ТС, де навіть часткове впровадження має низькі показники, він зазначив, що процес виконання є дуже складним, і кількість законодавчих актів, які необхідно транспонувати та впровадити, дуже велика.

"Пункт другий: коли йдеться про Україну, зрозуміло, що воєнні умови – це додатковий елемент, який не допомагає і не сприяє швидшому розвиткові подій. Тож цілком зрозуміло, що деякі речі потребуватимуть більше часу, а деякі також потребуватимуть зміни умов на місцях. Тож саме тут ми демонструємо багато розуміння", – сказав він.

"По-третє, коли йдеться про те, де, за моєю оцінкою, перебуває Україна в імплементації європейського законодавства, я маю сказати, що на політичному рівні співпраця була справді чудовою. Що стосується технічного рівня, то ми спостерігаємо значний прогрес у різних видах транспорту. Наприклад, ми спостерігаємо дуже добру співпрацю з колегами з сектору внутрішнього водного транспорту та з сектору водних шляхів, тощо", – розповів Законьшек.

Водночас він констатував, що українська залізниця має надзвичайно велику протяжність, що створює великі труднощі як з законодавчими реформами, так і з їх впровадженням на місцях.

"Одна з речей, яку ми бачимо, як на Західних Балканах, так і в Україні та Молдові, – це виклик адміністративній спроможності для фактичного впровадження всіх реформ. І саме тому багато наших проєктів зосереджені на технічній допомозі, з одного боку, на дослідженнях, які ми можемо надати, а з іншого – на обміні передовим досвідом із державами-членами ЄС. Отже, це безперервний процес, і я впевнений, що він триватиме ще деякий час, але саме на цьому ми зосереджені в найближчому майбутньому", – додав директор Постійного секретаріату ТС.

Коментуючи відсутність технічної інформації з України щодо виконання Плану дій ТС по багатьом параметрам, Законьшек зазначив, що "воєнна ситуація не дозволяє багато чому відбуватися, тому ми віримо і сподіваємося, що коли ситуація нормалізується, ця динаміка зміниться".

Він повідомив, що у сфері автомобільного транспорту ТС допомагає Україні з 11 нормативно-правовими актами, які потім будуть впроваджені, а у сфері водного морського транспорту готується узгодження 13 актів із законодавством ЄС. "Все це також буде готове у травні для української влади з метою подальшої імплементації в національне законодавство. Потім, звичайно, дуже важливо, щоб це було впроваджено на місцях", – сказав директор Постійного секретаріату.

На запитання про реалістичність виконання Україною всіх вимог Транс-Європейської транспортної мережі (ТЕN-Т) до 2030 року, він зазначив, що цей термін стосується базової мережі, 2040 рік – розширеної базової мережі, і лише 2050 рік – комплексної мережі.

"Ми бачимо зараз, наприклад, що коли йдеться про залізниці, то вже в сьогоднішніх умовах в Україні тривають проєкти, зокрема, щодо модернізації як залізничної, так і дорожньої мережі, деяких мостів, а також систем. Тож ми бачимо, процес йде. Отже, модернізація залізничних колій триває, робота над різними частинами законодавства щодо морського транспорту та доріг триває. Наскільки і коли це вплине на зміни на місцях, можливо, ще зарано говорити, але одне, що я можу сказати, це те, що траєкторія руху позитивна", – резюмував Законьшек.