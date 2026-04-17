Інтерфакс-Україна
Політика
16:36 17.04.2026

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

1 хв читати
Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умеров в п’ятницю, 17 квітня, зустрівся з радником з питань національної безпеки Індії, повідомив офіційний речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал.

"Сторони обговорили стан двосторонніх відносин та поточний російсько-український конфлікт. Радник з національної безпеки ще раз наголосив на принциповій позиції Індії та її налаштованості на мирне врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії", – написав Джайсвал в соцмережі Х.

Теги: #умєров #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА