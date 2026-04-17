Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Директор Постійного секретаріату Транспортного співтовариства (ТС) Матей Законьшек (Matej Zakonjšek) заявляє про мету повністю інтегрувати країни-члени, у тому числі України, до ринку Європейського союзу.

"Ми бачимо, що хороші сполучення є важливим засобом для того, щоб суспільство функціонувало як єдине ціле. Мова йде і про реалізацію основних прав, і про такі прості речі, як навчання у школі, відвідування лікарів, друзів, ведення бізнесу і так далі. Без сталих, добрих зв’язків нічого з цього неможливо, адже це – одна з передумов сучасного суспільства. В цьому і полягає логіка того, що ми робимо, для розвитку транспортної мережі, зважаючи на її важливість для всього іншого в ЄС та за його межами. Наша мета полягає не лише в тому, щоб наблизити ці країни до ринку ЄС, а й повністю їх інтегрувати", – сказав Законьшек в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, яка була причина запросити Україну, Молдову та Грузію стати спостерігачами в ТС, яке було фактично створенt для балканських країн, він зазначив, що "якщо ми дійсно хочемо бачити повноцінно функціональні, а також найефективніші транспортні мережі Європи, то вони можуть працювати лише за умови, що весь регіон, а також Західні Балкани, Україна, Молдова, є його невід’ємною частиною".

"Це важливо для цих країн, але також однаково важливо і для ЄС. Тому що, наприклад, якщо ви хочете поїхати з Греції, скажімо, до Словенії, найкоротший шлях лежить через Західні Балкани. Якщо ви хочете мати найкоротше сухопутне сполучення, наприклад, між Азією чи Близьким Сходом, яке проходить через Суецький канал і далі до ЄС. Багато з цих найкоротших, найефективніших сполучень проходять через Західні Балкани, або ж через Україну, Молдову. Саме тому це не лише в інтересах регіональних сторін, але й в рівних інтересах ЄС. Як тільки ми побачили, що це працює дуже добре на Західних Балканах, зокрема після російської агресії в Україні, стало зрозуміло, що один зі способів, яким ми можемо надати додаткову підтримку, полягає в тому, щоб ми також намагалися працювати над сполученням, бо це справді основа всього", – пояснив директор Постійного секретаріату.

Він наголосив, що кінцевою метою мати ті самі системи та ті самі стандарти у країнах-членах ТС, що і в ЄС. "Для цього нам потрібно мати, з одного боку, законодавство та реформи, які мають відбутися стосовно всіх видів транспорту, а також проєкти, які потім з’єднуватимуть ЄС з країнами-кандидатами. Це головне, чого ми прагнемо досягти… Коли йдеться про договір про ТС, яким засновано Товариство, то метою є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як організовано транспорт, як він працює в Союзі чи в країнах-кандидатах", – сказав Законьшек.

За його словами, перевагами роботи ТС для України буде, перш за все, сучасна транспортна мережа. "Я маю на увазі сучасну, яка відповідає найкращим європейським стандартам. Це мережа, яка підтримується законодавством про реформи та процесами, що підтримують ці проєкти та системи. А це означає безпечніші та швидші дороги, сучасні залізниці, підключення до мереж Європейського Союзу, менше часу очікування на кордонах, безпечніший та кліматично ефективніший транспорт, як для доріг, так і для залізниці та водного транспорту. Все це – це майбутнє. І це не лише майбутнє, але й вже частина нинішньої системи, про яку ми говоримо. Є і соціальна складова, як-от права пасажирів, права працівників", – розповів директор Постійного секретаріату.

Він наголосив, що бізнес також хоче знати, як швидко вони можуть туди експортувати.

"Життя, попри жахливу ситуацію, спричинену війною, триває, і транспорт є важливою частиною цього. Ми, звичайно, як ТС, зосереджені на тому, як ми можемо допомогти Україні робити те, що важливо також і для повсякденного життя громадян – як пересуватися, як транспортувати речі, як налагоджувати сполучення", – сказав Законьшек.