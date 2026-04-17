Інтерфакс-Україна
Політика
16:00 17.04.2026

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна на різних рівнях фактично щодня знаходиться у комунікації з партнерами заради ППО, йде рух до тих умов, коли в Україні зможуть вироблять необхідну протиповітряну оборону, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо", – сказав Зеленський у зверненні у п’ятницю.

Він зазначив, що – це серйозне стратегічне завдання для України, яке гарантуватиме захист на десятиліття.

"Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі", – наголосив президент.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

19:36 17.04.2026
Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

18:24 17.04.2026
Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

15:56 17.04.2026
Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

15:14 17.04.2026
Україна розраховує, що цього року розпочнуться тренування пілотів на винищувачах Gripen – Зеленський

Україна розраховує, що цього року розпочнуться тренування пілотів на винищувачах Gripen – Зеленський

14:47 17.04.2026
Міністр оборони: Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" на швидкості 400+ км/год

Міністр оборони: Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" на швидкості 400+ км/год

14:28 17.04.2026
Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

08:24 17.04.2026
ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

ВАЖЛИВЕ

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

Буданов: росіяни також дуже добре знають, як вести переговори

ОСТАННЄ

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

