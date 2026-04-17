Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Україна на різних рівнях фактично щодня знаходиться у комунікації з партнерами заради ППО, йде рух до тих умов, коли в Україні зможуть вироблять необхідну протиповітряну оборону, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо", – сказав Зеленський у зверненні у п’ятницю.

Він зазначив, що – це серйозне стратегічне завдання для України, яке гарантуватиме захист на десятиліття.

"Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі", – наголосив президент.