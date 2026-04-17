Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь у міжнародній відеоконференції щодо відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

"Сьогодні ще братиму участь у зустрічі по Ормузу. Багато лідерів збирається для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протокі.

Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона так важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 22-23 роках, коли росіяни намагалися нам заблокувати Чорне море. Україна це завдання вирішила", – сказав Зеленський у зверненні у п’ятницю.

Він зазначив, що абсолютно всі в світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема.

"Безпеку треба захищати спільно. Ми сподіваємось, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, будуть сильними", – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спільно проведуть 17 квітня в Парижі міжнародну відеоконференцію щодо відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.