Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Кабінету Міністрів, щодо розроблення та затвердження державної програми "Сила волонтерів – відновлення громад" з передбаченням фінансування з державного бюджету.

Відповідний проєкт постанови №15178 про звернення до Кабінету міністрів щодо розробки й затвердження державної програми "Сила волонтерів – відновлення громад" зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, парламентарії пропонують у межах програми передбачити субвенції місцевим бюджетам для реалізації волонтерських ініціатив. Зокрема, йдеться про фінансування логістичних витрат, підтримку навчання та залучення фахівців, проведення сертифікації й страхування волонтерів. Також пропонується створення координаційних платформ і розроблення спеціальних заходів для залучення ветеранів війни до волонтерської діяльності з відновлення громад, зокрема програми психосоціальної підтримки, перекваліфікації та визнання їхнього бойового досвіду. Окремо передбачено запровадження правових і організаційних механізмів для залучення іноземних волонтерів, спрощення їх реєстрації та забезпечення правового захисту під час перебування в Україні.

На думку ініціаторів проєкту постанови державна програма "Сила волонтерів – відновлення громад" забезпечить підтримку, координацію та розвиток волонтерських ініціатив у процесі відновлення інфраструктури України

Серед авторів проєкту постанови – Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу"), Олександр Сухов (група "Довіра").