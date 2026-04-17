Інтерфакс-Україна
Політика
15:21 17.04.2026

Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

1 хв читати
Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Кабінету Міністрів, щодо розроблення та затвердження державної програми "Сила волонтерів – відновлення громад" з передбаченням фінансування з державного бюджету.

Відповідний проєкт постанови №15178 про звернення до Кабінету міністрів щодо розробки й затвердження державної програми "Сила волонтерів – відновлення громад" зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, парламентарії пропонують у межах програми передбачити субвенції місцевим бюджетам для реалізації волонтерських ініціатив. Зокрема, йдеться про фінансування логістичних витрат, підтримку навчання та залучення фахівців, проведення сертифікації й страхування волонтерів. Також пропонується створення координаційних платформ і розроблення спеціальних заходів для залучення ветеранів війни до волонтерської діяльності з відновлення громад, зокрема програми психосоціальної підтримки, перекваліфікації та визнання їхнього бойового досвіду. Окремо передбачено запровадження правових і організаційних механізмів для залучення іноземних волонтерів, спрощення їх реєстрації та забезпечення правового захисту під час перебування в Україні.

На думку ініціаторів проєкту постанови державна програма "Сила волонтерів – відновлення громад" забезпечить підтримку, координацію та розвиток волонтерських ініціатив у процесі відновлення інфраструктури України

Серед авторів проєкту постанови – Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу"), Олександр Сухов (група "Довіра").

Теги: #волонтери #постанова #верховна_рада

13:39 09.04.2026
Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

14:26 06.04.2026
Раді пропонують звернутися до світової спільноти щодо недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки

Раді пропонують звернутися до світової спільноти щодо недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки

15:12 30.03.2026
Кабмін розширив підстави для внесення відомостей про проживання в радіаційних зонах для отримання доплати до пенсій

Кабмін розширив підстави для внесення відомостей про проживання в радіаційних зонах для отримання доплати до пенсій

18:31 26.03.2026
Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

11:27 17.03.2026
Кабмін виключив трансформатори із переліку товарів для пільгового імпорту в межах угод з Секретаріатом ЕС

Кабмін виключив трансформатори із переліку товарів для пільгового імпорту в межах угод з Секретаріатом ЕС

10:28 17.03.2026
Кабмін дозволив відносити до критичних підприємства, що виконують контракти, укладені з командуваннями видів, окремих родів сил ЗСУ

Кабмін дозволив відносити до критичних підприємства, що виконують контракти, укладені з командуваннями видів, окремих родів сил ЗСУ

11:41 12.03.2026
Рада спростила процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання волонтерам-іноземцям

Рада спростила процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання волонтерам-іноземцям

13:07 11.03.2026
Верховна Рада відхилила законопроєкт про спрощення процедури створення органів самоорганізації населення

Верховна Рада відхилила законопроєкт про спрощення процедури створення органів самоорганізації населення

11:41 11.03.2026
У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

11:43 05.03.2026
Набрав чинності закон щодо облаштування спецмісць для авто з малечею

Набрав чинності закон щодо облаштування спецмісць для авто з малечею

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

ОСТАННЄ

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

