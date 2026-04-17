Україна розраховує, що цього року розпочнуться тренування пілотів на винищувачах Gripen – Зеленський

Україна розраховує, що у 2026 році розпочнуться тренування пілотів на шведських винищувачах Gripen, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити сьогодні з його Величністю, що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування цього року", – сказав Зеленський під час преспідходу з королем Швеції Карлом XVI Густавом у Львові.

Президент зазначив, що Швеція на 2026 рік виділила на підтримку України €4 млрд.

Крім того, він подякував Швеції за підтримку гуманітарних програм, зокрема Bring Kids Back, а також за підтримку програми шкільного харчування.

У свою чергу, король Швеції запевнив у повній підтримці України.

"Сьогодні я також з нетерпінням чекаю на зустріч з українцями та їхній історією. Солідарність з Україною в шведському суспільстві дуже сильна", – сказав він.