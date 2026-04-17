Інтерфакс-Україна
Політика
15:08 17.04.2026

Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

Понад триста іноземних полонених, які воювали на боці РФ, нині перебувають в українському полоні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це він сказав під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

"Маючи великі втрати на полі бою, Росія розпочала незаконну кампанію з вербування найманців переважно з Африки та Азії. І в наших в’язницях перебуває понад 300 іноземців, які воювали проти нас на боці Росії", – розповів Сибіга.

Він наголосив на необхідності покласти край цьому незаконному вербуванню громадян іноземних держав.

" Це важливо", – додав глава МЗС.

Як повідомлялося, 16-18 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Турецьку Республіку, де бере участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

12:57 17.04.2026
Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

12:34 17.04.2026
Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

12:20 17.04.2026
РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

09:32 16.04.2026
Сибіга: Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки

Сибіга: Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки

09:53 14.04.2026
Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

10:57 13.04.2026
Україна своєю зброєю здійснює до 95% далекобійних уражень ворога – Сибіга

Україна своєю зброєю здійснює до 95% далекобійних уражень ворога – Сибіга

10:46 13.04.2026
Сибіга: Ми очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра

Сибіга: Ми очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра

00:18 13.04.2026
Сибіга про угорські вибори: Рекордно висока явка відображає поворотний момент для Угорщини

Сибіга про угорські вибори: Рекордно висока явка відображає поворотний момент для Угорщини

11:41 12.03.2026
Рада спростила процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання волонтерам-іноземцям

Рада спростила процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання волонтерам-іноземцям

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

