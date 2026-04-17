Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

Понад триста іноземних полонених, які воювали на боці РФ, нині перебувають в українському полоні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це він сказав під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

"Маючи великі втрати на полі бою, Росія розпочала незаконну кампанію з вербування найманців переважно з Африки та Азії. І в наших в’язницях перебуває понад 300 іноземців, які воювали проти нас на боці Росії", – розповів Сибіга.

Він наголосив на необхідності покласти край цьому незаконному вербуванню громадян іноземних держав.

" Це важливо", – додав глава МЗС.

Як повідомлялося, 16-18 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Турецьку Республіку, де бере участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.