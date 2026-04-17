Інтерфакс-Україна
Політика
14:28 17.04.2026

Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

Президент України Володимир Зеленський і король Швеції Карл XVI Густав ушанували пам’ять загиблих українських воїнів.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу. Пам’ять про кожного й кожну для нас дуже важлива", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент зазначив, що захисники і захисниці билися не лише за Україну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що це перший візит у Львівську область для шведського монарха.

"Попереду – важливі зустрічі. Але насамперед українська та шведська делегації вшанували пам’ять загиблих українських воїнів, які спочивають на Личаківському кладовищі", – повідомив він у телеграм-каналі.

У пресслужбі шведського королівського двору повідомили, що король та міністр закордонних справ країни Марія Мальмер Штенергард відвідують місто Львів, щоб продемонструвати рішучу підтримку України з боку Швеції.

