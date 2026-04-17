Орбан визнав провал виборчої стратегії та оголосив про перевибори керівництва партії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що іде у відставку, вперше дав інтерв’ю, в якому визнав власну провину у поразці партії Fidesz (Magyar Polgári Szövetség, Угорський громадянський союз) на парламентських виборах, що минули, але заявив, що не йде з політики, пише місцеве видання Index.

"Що стосується масштабів поразки, то цифри говорять самі за себе: це однозначна поразка. Наша мета також виражається у конкретних цифрах: ми хотіли набрати 3 млн голосів, щоб мати достатньо сил для вирішення викликів, що стоять перед країною"", – заявив Орбан в інтерв’ю державному Patriótának.

Орбан зазначив, що після поразки на виборах партія мусить пройти повне оновлення.

"Хто піде у відставку – це не має значення. Потрібне повне оновлення: політична епоха завершилася як емоційно, так і, судячи з цифр. Ми не можемо продовжувати свою політику так, як робили це досі; потрібні значні зміни", – додав він.

Орбан визнав, що виборча стратегія правлячої партії виявилася провальною та визнав власну провину у тому, що сталося.

"Ми сказали: люди, на Угорщину насуваються великі біди, не залишаймо пройденого шляху заради непройденого, зміни небезпечні, продовжуймо ту роботу, яку розпочали. Іншим посланням було те, що зміни потрібні, якщо зміни будуть, стане краще, а винуватцями бід є правлячі партії. Питання полягало в тому, чиє послання сильніше. Мушу визнати, що послання опонента було сильнішим", – зазначив він. "Є людина, яка несе… відповідальність за результати, – це голова партії, прем’єр-міністр, тобто я. Я повинен взяти на себе цю відповідальність на сто відсотків, з усіма наслідками", – зауважив Орбан.

Він заявив, що у партії Fidesz відбудуться вибори керівництва, також відбудеться голосування щодо голови партії.

"Також триває повне оновлення фракції. Ті люди, які потрапили до парламенту, – це не ті люди, які нам зараз потрібні. Вони могли б добре працювати в парламенті в разі перемоги, але зараз склалися інші сили та інша ситуація, для яких потрібні інші навички", – зазначив він.

На думку Віктора Орбана, вони повинні чітко показати, що мають відповідних людей, аргументи та суспільну підтримку, що здатні захистити свої досягнення і що можуть оновлюватися. Він вважає, що ключовим є повне оновлення: "якщо праві пройдуть повне оновлення, вони зможуть швидко стати дієздатними, виступити проти несправедливості, виступити на захист несправедливо скривджених людей і виступити на захист національних надбань".

Цей процес може тривати до початку осені, нові контури національного табору можуть стати видимими до кінця літа, однак оновлення не можна керувати з центру. Першим завданням Віктор Орбан назвав передачу влади, яка зараз відбувається. Друге – скликання органів, необхідних для оновлення.