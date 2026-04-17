Інтерфакс-Україна
Політика
14:24 17.04.2026

Орбан визнав провал виборчої стратегії та оголосив про перевибори керівництва партії

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що іде у відставку, вперше дав інтерв’ю, в якому визнав власну провину у поразці партії Fidesz (Magyar Polgári Szövetség, Угорський громадянський союз) на парламентських виборах, що минули, але заявив, що не йде з політики, пише місцеве видання Index.

"Що стосується масштабів поразки, то цифри говорять самі за себе: це однозначна поразка. Наша мета також виражається у конкретних цифрах: ми хотіли набрати 3 млн голосів, щоб мати достатньо сил для вирішення викликів, що стоять перед країною"", – заявив Орбан в інтерв’ю державному Patriótának.

Орбан зазначив, що після поразки на виборах партія мусить пройти повне оновлення.

"Хто піде у відставку – це не має значення. Потрібне повне оновлення: політична епоха завершилася як емоційно, так і, судячи з цифр. Ми не можемо продовжувати свою політику так, як робили це досі; потрібні значні зміни", – додав він.

Орбан визнав, що виборча стратегія правлячої партії виявилася провальною та визнав власну провину у тому, що сталося.

"Ми сказали: люди, на Угорщину насуваються великі біди, не залишаймо пройденого шляху заради непройденого, зміни небезпечні, продовжуймо ту роботу, яку розпочали. Іншим посланням було те, що зміни потрібні, якщо зміни будуть, стане краще, а винуватцями бід є правлячі партії. Питання полягало в тому, чиє послання сильніше. Мушу визнати, що послання опонента було сильнішим", – зазначив він. "Є людина, яка несе… відповідальність за результати, – це голова партії, прем’єр-міністр, тобто я. Я повинен взяти на себе цю відповідальність на сто відсотків, з усіма наслідками", – зауважив Орбан.

Він заявив, що у партії Fidesz відбудуться вибори керівництва, також відбудеться голосування щодо голови партії.

"Також триває повне оновлення фракції. Ті люди, які потрапили до парламенту, – це не ті люди, які нам зараз потрібні. Вони могли б добре працювати в парламенті в разі перемоги, але зараз склалися інші сили та інша ситуація, для яких потрібні інші навички", – зазначив він.

На думку Віктора Орбана, вони повинні чітко показати, що мають відповідних людей, аргументи та суспільну підтримку, що здатні захистити свої досягнення і що можуть оновлюватися. Він вважає, що ключовим є повне оновлення: "якщо праві пройдуть повне оновлення, вони зможуть швидко стати дієздатними, виступити проти несправедливості, виступити на захист несправедливо скривджених людей і виступити на захист національних надбань".

Цей процес може тривати до початку осені, нові контури національного табору можуть стати видимими до кінця літа, однак оновлення не можна керувати з центру. Першим завданням Віктор Орбан назвав передачу влади, яка зараз відбувається. Друге – скликання органів, необхідних для оновлення.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 13.04.2026
Фон дер Ляєн за зміну системи голосування в ЄС, щоб уникнути блокування, яким зловживав Орбан

Фон дер Ляєн за зміну системи голосування в ЄС, щоб уникнути блокування, яким зловживав Орбан

06:19 13.04.2026
Порошенко привітав Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Порошенко привітав Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

02:08 13.04.2026
Свириденко привітала Мадяра з перемогою і висловила сподівання на зміцнення українсько-угорського партнерства

Свириденко привітала Мадяра з перемогою і висловила сподівання на зміцнення українсько-угорського партнерства

01:42 13.04.2026
Опозиційна партія "Тиса" Мадяра здобуває конституційну більшість у парламенті Угорщини

Опозиційна партія "Тиса" Мадяра здобуває конституційну більшість у парламенті Угорщини

23:59 12.04.2026
Фон дер Ляєн та Кошта про вибори в Угорщині: угорці обрали Європу

Фон дер Ляєн та Кошта про вибори в Угорщині: угорці обрали Європу

23:20 12.04.2026
Метсола про угорські вибори: місце Угорщини в серці Європи

Метсола про угорські вибори: місце Угорщини в серці Європи

22:25 12.04.2026
Орбан привітав лідера опозиційної "Тиси" Мадяра з перемогою

Орбан привітав лідера опозиційної "Тиси" Мадяра з перемогою

21:48 12.04.2026
В Угорщині опозиційна партія "Тиса" випереджає партію Орбана

В Угорщині опозиційна партія "Тиса" випереджає партію Орбана

20:31 12.04.2026
Виборчі дільниці в Угорщині зачинилися з рекордною явкою в 77,8%

Виборчі дільниці в Угорщині зачинилися з рекордною явкою в 77,8%

19:03 12.04.2026
На виборах в Угорщині явка до 17:00 склала понад 74%

На виборах в Угорщині явка до 17:00 склала понад 74%

ВАЖЛИВЕ

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

ОСТАННЄ

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

