Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

Баланс ставлення українців до президента США Дональда Трампа впав з мінус 34,6% у вересні 2025 року до мінус 65,8% у квітні 2026 року, водночас ставлення до США як країни серед громадян України залишається позитивним, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Київського Безпекового Форуму (КБФ) 2-8 квітня.

До президента США переважно позитивно ставляться 11% опитаних, цілком позитивно – 2,6%, тоді як переважно негативно – 31,9%, цілком негативно – 47,5%.

До цього показники коливалися: у квітні-травні 2025 року баланс позитивного/негативного ставлення (різниця між частками тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто негативно) становив мінус 55,6%, у лютому-березні 2025 року – мінус 59,3%, а у січні 2024 року, до його другого терміну президентства, – мінус 36,2%.

Негативний баланс ставлення в українців і до спецпосланника президента США Стівена Віткоффа – мінус 12,9%.

Водночас США як держава зберігають позитивне ставлення українців – баланс складає +33,4% (47,1% – переважно позитивно, 16,8% – цілком позитивно).

Серед усіх іноземних лідерів найкращий баланс ставлення серед опитаних українців до президента Франції Емманюеля Макрона – плюс 51,8% (50,6% – переважно позитивно, 18,9% – цілком позитивно). У вересні 2025 року баланс був ще вищим і становив +66,3%.

Далі йде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – баланс становить +49,6% (45% українців ставляться до неї переважно позитивно, 18,6% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року показник дещо знизився – тоді баланс становив +56,4%.

Президентка Молдови Майя Санду отримала баланс +40,9% (38% українців ставляться до неї переважно позитивно, 13,2% – цілком позитивно).

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має баланс +39% (39,1% – переважно позитивно, 13,7% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року позитивне ставлення знизилося – тоді баланс становив +52,7%.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав баланс +37,3% (40,7% – переважно позитивно, 11,7% – цілком позитивно).

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має баланс +23,5% (24,9% – переважно позитивно, 10,1% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року позитивне ставлення до Стармера дещо погіршилося – тоді баланс становив +29,8%.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган отримав баланс +21,3% (41,2% ставиться до нього переважно позитивно, 8,5% – цілком позитивно).

Папа Римський Лев XIV має баланс +26,8% (36,9% – переважно позитивно, 7,8% – цілком позитивно).

Негативний баланс ставлення українців до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (мінус 36,4%) та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху (мінус 11%).

Найгірший показник серед західних лідерів – у Віктора Орбана, який програв парламентські вибори 12 квітня і незабаром покине свій пост. Баланс ставлення до нього становить мінус 62,8%.

Найгірше ставлення українці продемонстрували серед усіх іноземних політиків до Володимира Путіна – баланс мінус 94,7%, та Олександа Лукашенка – баланс мінус 80%.

Голова КНР Сі Цзіньпін отримав баланс мінус 51,3%. Порівняно з вереснем 2025 року показник зріс – тоді баланс становив мінус 76,8%.

Повний текст дослідження буде презентовано під час Київського Безпекового Форуму 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 2 по 8 квітня 2026 року методом face-to-face інтерв’ю. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.