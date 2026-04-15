Бізнес пропонує надати можливіть викуповувати частки росіян в компаніях і запровадити механізм винятків із санкцій

Учасники третьої щорічної конференції "Український бізнес з російськими та підсанкційними власниками: стан, виклики, рішення" закликали оновити підходи до регулювання бізнесу, пов'язаного з країною-агресором, повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Згідно з повідомленням, ключовим питанням дискусії стало вдосконалення постанови Кабінету міністрів №187, яка понад чотири роки обмежує взаємодію з російським капіталом. Зокрема, бізнес запропонував внести зміни до документа, які б надали можливість українським компаніям юридично викупити або в інший спосіб позбутися російської частки (яка наразі становить поріг у 10%) у структурі власності. Наразі бізнес не має механізму для такого "самоочищення", що призводить до блокування господарської діяльності та правової невизначеності.

Крім того, експерти та представники влади обговорили необхідність розробки комплексного закону щодо взаємодії з суб'єктами, пов'язаними з РФ та запровадження інструментів "врегульованих дозволів" (винятків). Такі механізми мають на меті вивести з-під удару підприємства, які фактично є незалежними від підсанкційних бенефіціарів, забезпечивши їм доступ до публічних закупівель, дозвільних документів та зовнішньоекономічної діяльності.

"Проблема в тому, що досі немає юридичних механізмів, як компаніям позбутися ризикованих інвестицій і як врегулювати діяльність бізнесу підсанкційних осіб. У результаті вони або продовжують працювати на власників в обхід обмежень, або зупиняються і не створюють додану вартість для економіки України", – наводяться в публікації слова голови аналітичного центру "Інститут Законодавчих Ідей" Тетяни Хутор.

Серед інших пропозицій – встановлення чітких меж поширення санкцій залежно від реального рівня контролю підсанкційної особи, запровадження тимчасового управління активами, де немає інших власників, крім підсанкційних.

Постанова КМУ №187 запроваджує мораторій на виконання фінансових зобов'язань та відчуження активів на користь осіб, пов'язаних із РФ. Обмеження стосуються компаній, де частка громадян або резидентів РФ становить 10% і більше. Пряма заборона на зміну складу власників наразі є запобіжником проти фіктивного переоформлення активів.

