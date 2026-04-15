"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

Фракція "Європейська солідарність" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкти №№15177 та 15138-1, які дозволяють збільшити виплати українським захисникам вже з другого півріччя цього року, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Всі кошти, які надходять від військового збору, мають бути зараховані до спецфонду і витрачатися виключно і тільки на підтримку Збройних сил України, а саме на підвищення, індексацію грошового забезпечення військовослужбовців", – сказав на брифінгу народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Законопроєкт №15177 пропонує доповнити закон про Державний бюджет України на 2026 рік статтею такого змісту: "Установити, що з 1 липня 2026 року по 31 грудня 2026 року, як виняток з положень пункту 1-2 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується Міністерству оборони України на збільшення виплат грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України".

Законопроєктом №15138-1 пропонується внести зміни до статей 29 та 30 Бюджетного кодексу України, що передбачають включення військового збору до складу доходів спецфонду Держбюджету, які будуть використовуватися виключно для щорічної індексації виплат грошового забезпечення військовослужбовців. Ці норми мають вступити в силу з початку 2027 року.

"У 2025 році надходження військового збору до Державного бюджету склали 163,6 млрд грн, а на 2026 рік заплановані у розмірі 198,3 млрд грн. Проте, відповідно до Бюджетного кодексу України надходження від сплати військового збору зараховуються до загального фонду державного бюджету та не мають цільового використання для потреб Збройних сил України… Для приведення бюджетного законодавства у відповідність до прийнятого положення необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу України для включення військового збору до складу доходів спеціального фонду державного бюджету з наступним його спрямуванням на потреби Збройних сил України", – йдеться в пояснювальній записці.

Обидва законопроєкти зареєстровані 13 квітня.

Порошенко зазначає, що надходження військового збору до Державного бюджету постійно зростає з року в рік, але сума грошового забезпечення для військових складає 20 тис. грн і не змінювалася з 2022 року. "Кожного разу, коли ми зустрічаємося з військовими, головне питання – чому не індексується грошове забезпечення? Ціни зростають, інфляція зростає, 4 роки вони без збільшення. Ціни в Україні зросли більш ніж на 50%, а грошове забезпечення військовослужбовців – ні. І саме тому ми вимагаємо усунення цієї несправедливості", – пояснив нардеп.







Також він зауважив, що загальна сума видатків Міноборони на грошове забезпечення скоротилася, на відміну від силових структур та держапарату.

"Спецфонд потребує відповідних змін до бюджету поточного року і до Бюджетного кодексу, щоб з наступного року військовий збір теж йшов виключно на потреби підвищення грошового забезпечення наших Збройних сил. Законопроєкти зареєстровані, інші фракції, сподіваємося, доєднаються до нашої ініціативи", – сказав Порошенко.

"Європейська солідарність" також наполягає на тому, щоб не менше 20% так званого військового ПДФО, вилучених з бюджетів громад, повертали безпосередньо на рахунки бригад.