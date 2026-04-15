16:57 15.04.2026

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Закон (№5110) про встановлення кримінальної відповідальності за прояв антисемітизму – це сателітний закон до базового закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, який діє вже чотири роки, розповів ініціатор законопроєктів Максим Бужанський (фракція "Слуга народу").

"У нашому законодавстві не існувало визначення, що саме є антисемітизм. З одного боку, це призводило до того, що відверті випадки антисемітизму були кваліфіковані як хуліганські дії. З іншого боку, іноді коли жодних ознак такого явища не було, наприклад, жарт, який не мав на меті образити, трактувався як спроба антисемітизму. Тому для адаптації нашого законодавства до європейського, я запропонував (і 50 колег до мене доєдналися як автори), законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№5109). Він був ухвалений Верховною Радою ще у 2021 році й вводив в наше законодавче поле визначення антисемітизму… А законопроєкт, який вчора підписав президент, це сателітний законопроєкт, який встановлює відповідальність за антисемітизм", – сказав Бужанський агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Народний депутат зазначив, що визначення антисемітизму в українському законодавстві відповідає міжнародному робочому визначенню IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).

"Це міжнародні норми. Скрізь вони однакові й застосовані у 25 країнах: майже вся Європа, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія", – сказав Бужанський.

За його словами, для реалізації закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" закон №5110 додає до статті 161 Кримінального кодексу лише два слова – "прояви антисемітизму", що розширюють перелік умисних дій, за які передбачено кримінальну відповідальність.

Народний депутат нагадав, що зараз проходить скринінг українського законодавства на відповідність законодавству Європейського Союзу.

"І серед інших умов у європейців, згідно з Євродирективою, є умова щодо створення в Україні окремого спеціального органу, який би координував боротьбу з антисемітизмом. Але я вважаю, що нам не треба нічого створювати. У нас

вже все виконано. Просто європейці не бачили цього закону. Тобто, в плані боротьби з антисемітизмом в нас все є і все добре, так само як в інших країнах Європи", – наголосив Бужанський.

Він також підкреслив, що притягнення до відповідальності за прояви антисемітизму в Україні розпочалося після ухвалення та підписання президентом базового закону про запобігання антисемітизму в 2021 році. Водночас він наголосив, що гармонізація українського законодавства із сучасними міжнародними нормами потребувала чіткого визначення: якщо певні дії підлягають покаранню, це має бути прямо зазначено в Кримінальному кодексі.

Бужанський зауважив, що, на відміну від багатьох європейських країн, де проблема антисемітизму часто пов’язана з напливом мігрантів, де поширений релігійний фундаменталізм, в Україні таких ідеологічних проявів немає.

"У нас є невеликі іноді прояви побутового антисемітизму", – зазначив народний депутат.

Відповідаючи на запитання, чому президент так довго не підписував закон, Бужанський сказав: "Цей законопроєкт був прийнятий за тиждень до початку великої війни (24 лютого 2022 року – ІФ-У). Тобто я допускаю, що він просто міг десь загубитися."

Як повідомлялося, закон про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України передбачає за прояви антисемітизму штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Прояви антисемітизму, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт (рег.№5110) у цілому ще 15 лютого 2022 року.

14 квітня 2026 р. президент України Володимир Зеленський підписав закон №2037-IX "про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", що встановлює кримінальну відповідальність за прояв антисемітизму. Як повідомляється на відповідній картці законопроєкту №5110, його було внесено та прийнято у першому читанні ще у 2021 році, але прийнято в цілому лише наступного року та направлено на підпис голові держави 21 лютого 2022 року, за три дні до повномасштабного вторгнення РФ.

