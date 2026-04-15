Інтерфакс-Україна
Політика
13:58 15.04.2026

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

1 хв читати
Фото: https://t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із депутатами Комітету з питань безпеки і оборони Бундестагу на чолі з Томасом Рьовекампом, під час якої обговорив поглиблення взаємовигідної співпраці та обмін унікальним бойовим досвідом, цифровими рішеннями, а також тестування нових оборонних технологій у межах платформи Test in Ukraine.

"Представили підхід до ведення війни у трьох доменах – повітря, земля, економіка. Навів дані, як на полі бою ми не лише утримуємо позиції, а й нарощуємо тиск. Втрати Росії досягли рекордного рівня, перевищивши їхній щомісячний рівень мобілізації. Це результат системної роботи – від упровадження інновацій до управління ресурсами й розвитку технологічних спроможностей", – написав міністр у Телеграм.

Федоров подякував Німеччині за підтримку українських ключових пріоритетів: посилення ППО, забезпечення далекобійними боєприпасами та розвиток дронових спроможностей.

Окремо міністр відзначив роль Бундестагу в спрямуванні ресурсів саме на ті напрями, які дають найбільший ефект для Сил оборони.

Теги: #федоров #співпраця #оборона #бундестаг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА