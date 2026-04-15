Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, повідомляє пресслужба президента.

"Володимир Зеленський поінформував про постійні російські удари та ситуацію на фронті. Росія продовжує свій терор проти людей і життя, тому разом із партнерами Україна робить усе можливе для зміцнення ППО та посилення захисту", – йдеться у повідомленні.

Президент також відзначив, що Україна й Норвегія розбудовують стратегічне партнерство у сфері безпеки та оборони. Зокрема, вчора Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Йонас Гар Стере підписали відповідну декларацію, що водночас є початком роботи над Drone Deal.

Глава держави наголосив, що наша країна хоче розбудовувати довгострокове, взаємовигідне партнерство, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Норвегії, та подякував норвезькому уряду та народу за підтримку України, зокрема за виділення 9 млрд євро допомоги на 2026 рік.