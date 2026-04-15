13:10 15.04.2026

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, повідомляє пресслужба президента.

"Володимир Зеленський поінформував про постійні російські удари та ситуацію на фронті. Росія продовжує свій терор проти людей і життя, тому разом із партнерами Україна робить усе можливе для зміцнення ППО та посилення захисту", – йдеться у повідомленні.

Президент також відзначив, що Україна й Норвегія розбудовують стратегічне партнерство у сфері безпеки та оборони. Зокрема, вчора Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Йонас Гар Стере підписали відповідну декларацію, що водночас є початком роботи над Drone Deal.

Глава держави наголосив, що наша країна хоче розбудовувати довгострокове, взаємовигідне партнерство, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Норвегії, та подякував норвезькому уряду та народу за підтримку України, зокрема за виділення 9 млрд євро допомоги на 2026 рік.

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

19:32 16.04.2026
Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

18:37 16.04.2026
Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

13:11 16.04.2026
Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

10:20 16.04.2026
Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

17:02 15.04.2026
Зеленський прибув до Рима – прессекретар

Зеленський прибув до Рима – прессекретар

16:10 15.04.2026
Зеленський і народ України у четвер отримають премію "Чотири свободи"

Зеленський і народ України у четвер отримають премію "Чотири свободи"

13:58 15.04.2026
Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

ВАЖЛИВЕ

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

Буданов: росіяни також дуже добре знають, як вести переговори

Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко, але це в інтересах Європи

Україна запропонувала Німеччині угоду щодо дронів – Зеленський

Україна повернулася до переговорів з Сербією про зону вільної торгівлі – посол

ОСТАННЄ

Бізнес пропонує надати можливіть викуповувати частки росіян в компаніях і запровадити механізм винятків із санкцій

"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

Мадьяр заявив, що сподівається на відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня

Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

Венс заявив, що найбільше пишається припиненням "фінансуванням війни" в Україні

Європа готує "план Б" на випадок виходу США з НАТО

