Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із зі спікером Стортингу (парламенту) Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій, під час якої обговорив співпрацю в обороно-промисловому комплексі та створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Глава держави подякував парламентарям за сильну й незмінну підтримку України впродовж усіх років російської агресії, повідомляють на сайті Офісу президента України.

Президент України поінформував, що під час зустрічі у вівторок з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере вони домовилися розпочати роботу над підготовкою Drone Deal.

"За роки цієї боротьби проти російської агресії Україна набула унікального досвіду в захисті життів. І ми готові ділитися ним для безпеки Норвегії та всього регіону", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна розраховує на відповідну підтримку з боку норвезького парламенту.

Також сторони обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, та кроки, необхідні для його запуску. Глава держави закликав парламент Норвегії підтримати зусилля щодо Спецтрибуналу та компенсаційного механізму.

Парламентарі запевнили, що їхня підтримка України буде одностайною та сильною в усіх можливих сферах.