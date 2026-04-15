Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

Найбільшим дипломатичним пріоритетом для України наразі є співпраця у сфері посилення ППО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія не змінює тактики комбінованих ударів, і Силам оборони треба бути готовими до збиття всіх типів повітряних цілей ", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

За його словами, саме тому програма PURL, яка дозволяє отримувати необхідні антибалістичні ракети, повинна працювати й надалі.

"Наразі українська сторона працює для того, щоб спільно з європейськими партнерами виробляти всі необхідні системи ППО, ракети до них та кожен із типів дронів, без яких неможлива реальна оборона в сучасній війні", – зазначив Зеленський.

Він також пояснив, що за результатами цього тижня Україні буде забезпечено можливості додаткового посилення завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву.

"На кожен російський удар будуть наші відповіді – наші далекобійні санкції проти агресора, наш внутрішній розвиток системи захисту й наша співпраця з партнерами, які реально цінують життя", – резюмував Зеленський.