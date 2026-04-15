Інтерфакс-Україна
Політика
12:22 15.04.2026

Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Найбільшим дипломатичним пріоритетом для України наразі є співпраця у сфері посилення ППО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія не змінює тактики комбінованих ударів, і Силам оборони треба бути готовими до збиття всіх типів повітряних цілей ", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

За його словами, саме тому програма PURL, яка дозволяє отримувати необхідні антибалістичні ракети, повинна працювати й надалі.

"Наразі українська сторона працює для того, щоб спільно з європейськими партнерами виробляти всі необхідні системи ППО, ракети до них та кожен із типів дронів, без яких неможлива реальна оборона в сучасній війні", – зазначив Зеленський.

Він також пояснив, що за результатами цього тижня Україні буде забезпечено можливості додаткового посилення завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву.

"На кожен російський удар будуть наші відповіді – наші далекобійні санкції проти агресора, наш внутрішній розвиток системи захисту й наша співпраця з партнерами, які реально цінують життя", – резюмував Зеленський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

18:37 16.04.2026
Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

17:55 16.04.2026
ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

13:11 16.04.2026
Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

10:20 16.04.2026
Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

18:47 15.04.2026
Посилення ППО України залишається головним пріоритетом Німеччини – Пісторіус

Посилення ППО України залишається головним пріоритетом Німеччини – Пісторіус

17:02 15.04.2026
Зеленський прибув до Рима – прессекретар

Зеленський прибув до Рима – прессекретар

16:14 15.04.2026
Після посилення ППО рівень перехоплення крилатих ракет зріс майже до 80%, безпілотників – до 90% – Федоров на "Рамштайні"

Після посилення ППО рівень перехоплення крилатих ракет зріс майже до 80%, безпілотників – до 90% – Федоров на "Рамштайні"

ВАЖЛИВЕ

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

Буданов: росіяни також дуже добре знають, як вести переговори

Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко, але це в інтересах Європи

Україна запропонувала Німеччині угоду щодо дронів – Зеленський

Україна повернулася до переговорів з Сербією про зону вільної торгівлі – посол

ОСТАННЄ

Бізнес пропонує надати можливіть викуповувати частки росіян в компаніях і запровадити механізм винятків із санкцій

"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Мадьяр заявив, що сподівається на відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня

Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

Венс заявив, що найбільше пишається припиненням "фінансуванням війни" в Україні

