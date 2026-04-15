Інтерфакс-Україна
Політика
12:09 15.04.2026

Мадьяр заявив, що сподівається на відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня

1 хв читати
Мадьяр заявив, що сподівається на відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня

Лідер партії Тиса" (TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt, "Повага та свобода"), яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадьяр заявив, що в Будапешті розраховують на відновлення роботи пошкодженого російськими обстрілами нафтопроводу "Дружба" до кінця квітня.

"З огляду на ситуацію зі стратегічними нафтовими резервами нинішній уряд несе величезну відповідальність за все, що відбудеться в найближчі 20-30 днів. Усі сподіваються, що нафтопровід "Дружба" запустять до кінця квітня, але навіть тоді знадобиться деякий час на поповнення витрачених резервів", – наводить слова Мадяра портал HVG.

"Найважливіше зараз: забезпечити безпечні поставки в наступні кілька тижнів, як за уряду, що йде, так і в перші дні уряду, сформованого Tisza", – продовжив він.

Мадяр додав, що йому потрібно буде провести переговори з керівництвом найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL.

ЗМІ нагадують, що у зв’язку з кризою на Близькому Сході прем’єр Угорщини Віктор Орбан на початку березня ввів ліміт цін на паливо. Також уряд заборонив експорт нафти, дизеля та 95-го бензину. Крім того, влада заявила, що почне вивільняти частину резервів палива.

Теги: #нафтопровід #дружба #мадьяр

ВАЖЛИВЕ

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

Буданов: росіяни також дуже добре знають, як вести переговори

Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко, але це в інтересах Європи

Україна запропонувала Німеччині угоду щодо дронів – Зеленський

Україна повернулася до переговорів з Сербією про зону вільної торгівлі – посол

ОСТАННЄ

Бізнес пропонує надати можливіть викуповувати частки росіян в компаніях і запровадити механізм винятків із санкцій

"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

Венс заявив, що найбільше пишається припиненням "фінансуванням війни" в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА