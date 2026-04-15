Мадьяр заявив, що сподівається на відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня

Лідер партії Тиса" (TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt, "Повага та свобода"), яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадьяр заявив, що в Будапешті розраховують на відновлення роботи пошкодженого російськими обстрілами нафтопроводу "Дружба" до кінця квітня.

"З огляду на ситуацію зі стратегічними нафтовими резервами нинішній уряд несе величезну відповідальність за все, що відбудеться в найближчі 20-30 днів. Усі сподіваються, що нафтопровід "Дружба" запустять до кінця квітня, але навіть тоді знадобиться деякий час на поповнення витрачених резервів", – наводить слова Мадяра портал HVG.

"Найважливіше зараз: забезпечити безпечні поставки в наступні кілька тижнів, як за уряду, що йде, так і в перші дні уряду, сформованого Tisza", – продовжив він.

Мадяр додав, що йому потрібно буде провести переговори з керівництвом найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL.

ЗМІ нагадують, що у зв’язку з кризою на Близькому Сході прем’єр Угорщини Віктор Орбан на початку березня ввів ліміт цін на паливо. Також уряд заборонив експорт нафти, дизеля та 95-го бензину. Крім того, влада заявила, що почне вивільняти частину резервів палива.