Інтерфакс-Україна
Політика
11:27 15.04.2026

Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

Робочий візит Президента України до Італії 9 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп займає позицію бути посередині, це показує, що він ні на боці України, ні на боці Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"У мене таке відчуття, що він з самого початку сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він ні на моєму боці, ні на боці Росії", – сказав Зеленський у інтерв’ю для ZDF.

Президент наголосив на важливості тиску США на Росію.

"Якщо США не тиснутимуть на Росію, то вони більше не боятимуться", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що у тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти своє місце.

"І я не бачу жодних сигналів з боку США, що вони цього хочуть", – зауважив президент.

Теги: #війна #росія #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

18:37 16.04.2026
Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

13:11 16.04.2026
Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

10:20 16.04.2026
Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

08:06 16.04.2026
Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState

04:40 16.04.2026
Окупанти просунулися у Запорізькій області, за добу зайняли 3,20 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися у Запорізькій області, за добу зайняли 3,20 кв. км – DeepState

02:21 16.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак – Генштаб

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

18:57 15.04.2026
Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

ВАЖЛИВЕ

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

Буданов: росіяни також дуже добре знають, як вести переговори

Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко, але це в інтересах Європи

Україна запропонувала Німеччині угоду щодо дронів – Зеленський

Україна повернулася до переговорів з Сербією про зону вільної торгівлі – посол

ОСТАННЄ

Бізнес пропонує надати можливіть викуповувати частки росіян в компаніях і запровадити механізм винятків із санкцій

"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

Мадьяр заявив, що сподівається на відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня

Венс заявив, що найбільше пишається припиненням "фінансуванням війни" в Україні

