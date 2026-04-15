Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

Президент США Дональд Трамп займає позицію бути посередині, це показує, що він ні на боці України, ні на боці Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"У мене таке відчуття, що він з самого початку сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він ні на моєму боці, ні на боці Росії", – сказав Зеленський у інтерв’ю для ZDF.

Президент наголосив на важливості тиску США на Росію.

"Якщо США не тиснутимуть на Росію, то вони більше не боятимуться", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що у тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти своє місце.

"І я не бачу жодних сигналів з боку США, що вони цього хочуть", – зауважив президент.