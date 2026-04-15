10:13 15.04.2026

Венс заявив, що найбільше пишається припиненням "фінансуванням війни" в Україні

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс заявив, що припинення фінансування війни в Україні – це одне з тих досягнень адміністрації президента США, якими він "пишається найбільше".

"Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації – це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", – сказав він на заході Turning Point USA в Університеті Джорджії.

