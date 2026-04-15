У Зеленського заплановані зустрічі в Норвегії, потім в Італії – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський у Норвегії проведе зустрічі зі спікером Стортингу Масудом Гаракхані, з лідерами політичних партій, а також із кронпринцем Норвегії Гоконом, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради Міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою", – повідомив Никифоров у середу.

Зустріч із Мелоні планується приблизно о 15:30 за місцевим часом, (16:30 за Києвом), далі будуть заяви для медіа.