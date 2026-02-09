Інтерфакс-Україна
21:03 09.02.2026

Українцям треба виставляти власний "ментальний щит" проти когнітивних вірусів, якими хоче нас "заразити" Росія - експертка

Українцям треба виставляти власний "ментальний щит" проти когнітивних вірусів, якими хоче нас "заразити" Росія - експертка
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

У війні Росії проти України інформація й культура є інструментами когнітивного впливу, тож українцям слід сприймати весь російський контент із недовірою і пропускати його через власний "ментальний щит", вважає директорка Інституту національної стійкості та безпеки, професорка кафедри глобальної та національної безпеки Рена Марутян.

Вона ствердно відповіла на запитання, чи в українців апріорі має бути недовіра до всього російського. "В умовах війни – так. Можливо, з часом щось зміниться, але наразі всю російську інформацію, політичні заяви, культурний продукт, зокрема кіно та мультфільми, треба пропускати через фільтри нашої когнітивної стійкості. Це наш "ментальний щит" проти когнітивних вірусів, якими нас хочуть "заразити"", - сказала Марутян в інтерв'ю "Укрінформ".

Вона зауважила, що сучасна війна, окрім зіткнень на полі бою, є також війною міфів. У ворога таким міфом є "русский мир". Він цілком реальний і практичний: поєднує російську культуру – літературу, балет, кінематограф – із наративом про Путіна як "великого вождя".

Професорка пояснила, що ця велика міфотворча ідея розкладається на стратегічні й тактичні наративи, які поширюються через будь-які інформаційні продукти – кіно, мультфільми, комп’ютерні ігри, театральні постановки, книги.

"Усе це належить до когнітивної сфери, адже, споживаючи такі продукти, людина формує власну картину світу. Ви не будете об’єктом російського когнітивного впливу – він просто не дійде до вашої свідомості, якщо ви не дивитеся російські новини, їхні фільми, а ваша дитина не дивиться мультфільм "Маша і Медвідь". Саме тому заборона російських інформаційних продуктів є елементом нашої оборонної стратегії – не пускати ворожий смисловий продукт на власну інформаційну територію", - наголосила Марутян.

Водночас вона зауважила, що цей продукт все одно частково до нас проникає, тож паралельно ми маємо створювати власні привабливі й конкурентні інформаційні продукти. Експертка додала, що вважає за необхідне "формувати в української молоді мілітарну свідомість, адже ця війна – на кілька поколінь уперед".

"І ми, і Європа маємо вже зараз розглядати це як серйозну загрозу й думати, що можемо їй протиставити: націю пацифістів і "рожевих поні" чи націю захисників", - сказала вона.

"Мілітарна ідентичність повинна стати складовою національної системи всеохопної оборони України. Сьогодні необхідно готувати наступні покоління до опору агресору, формувати тип мислення, необхідний для збереження й захисту державного суверенітету. А громадянам я порадила б практикувати національну ідентичність у будь-який спосіб: розмовляйте українською, споживайте український інформаційний і розважальний продукт, донатьте на ЗСУ", сказала Марутян.

Вона додала, що захист когнітивної безпеки – це не лише протидія пропаганді, а й розвиток медіаграмотності, національної ідентичності й створення привабливого українського інформаційного продукту.

Теги: #війна #думка #експерт

