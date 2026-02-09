Інтерфакс-Україна
Політика
20:20 09.02.2026

ЄС шукає спосіб додати гарантії членства України в Євросоюзі в мирну угоду - ЗМІ

В ЄС опрацьовують варіанти того, як включити гарантії членства в Євросоюзі в можливу угоду щодо досягнення миру в Україні, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела в понеділок.

"Європейський союз готує низку варіантів того, як забезпечити членство України (в об'єднанні - ІФ) за майбутньою мирною угодою, заявили особи, знайомі з темою", - інформує агентство.

За словами співрозмовників, серед обговорюваних варіантів - надати в пріоритетному порядку Києву захист, який дає вступ до ЄС, а також негайний доступ до частини прав члена союзу.

Одночасно ЄС може дати Україні чіткі терміни для дій, які вона має вжити для виконання офіційної процедури вступу до Євросоюзу.

"Інші варіанти включатимуть продовження шляху приєднання або введення перехідного періоду і поступового членства в процесі, сказали вони і відмовилися назвати, посилаючись на делікатний характер переговорів", - пише Bloomberg.

Агентство нагадує, що проєкт мирного плану з 20 пунктів, над яким Україна працює переважно разом із США, передбачає членство в ЄС у 2027 році, а Київ тим часом отримає деякі переваги членства. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне приєднатися до блоку до цього року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки для України.

Київ отримав статус кандидата в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також дозвіл на початок переговорів про вступ наприкінці 2023 року. Формальні переговори розпочалися в 2024 році, але процес загальмувала Угорщина, яка блокує відкриття так званих переговорних розділів.

Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів.

 

 

 

