Політика
15:16 09.02.2026

Одарченко втратив мандат нардепа після рішення АП ВАКС ще в жовтні 2025р.

Мажоритарник Андрій Одарченко, який був у складі фракції "Слуга народу", втратив мандат народного депутата у жовтні минулого року після рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС).

Як повідомлялося, 10 жовтня 2025 року АП ВАКС визнала Одарченка винним в спробі підкупу і залишила в силі заочний вирок у вигляді 8 років позбавлення волі.

Одарченка визнано винним у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. 

За інформацією сайту парламенту, Одарченко вибув зі складу Верховної Ради 10 жовтня 2025 року.

До обрання нардепом Одарченко займав посаду декана факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі.

За даними сайту парламенту, станом на 9 лютого 2026 року у складі фракції "Слуга народу" 227 народних депутатів.

