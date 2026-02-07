Інтерфакс-Україна
Політика
13:13 07.02.2026

Макрон шукає альтернативний діалог з РФ, всі ми хочемо закінчити війну - Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон здійснив візит до РФ, оскільки переконаний, що ЄС має бути в процесі закінчення російсько-української війни і мати свій голос, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, тут секретів немає. Емманюель шукає альтернативний діалог з Росією. Емманюель про це сказав і публічно, і непублічно, – що ми всі хочемо закінчити цю війну. Він вважає, що Європа має бути в процесі закінчення війни і мати свій голос. І ми чуємо щодо цього позицію, що Європа хотіла б, щоб та чи інша держава, або той чи інший лідер, який шукає новий майданчик для діалогу з росіянами, щоб цей лідер був акцептований всією Європою і представляв інтереси всієї Європи", - сказав Зеленський журналістам.

На питання про сприйняття в ЄС тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин щодо припинення війни, як такі, що пройшли в Абу-Дабі (ОАЕ) 4-5 лютого, він відповів: "Ми з вами хочемо, щоб війна закінчилась, і не на користь агресора. Тому перший крок – щоб ніхто не закінчував цю війну на двосторонній зустрічі без України. На мій погляд, це найголовніше. Двостороння – я маю на увазі, Америки і Росії. Тобто не можна без нас закінчити цю війну".

"Тристороння зустріч – це точно справедлива та надійна історія. Тристороння, тому що є модератор. Зараз це США. Ми хотіли б, щоб це були США і Європа. Ми постійно це підкреслюємо, захищаємо інтерес також і Європи, але отримуємо сигнал, що на сьогодні ми говоримо про зустріч Україна–Америка–Росія", - додав Зеленський.

Теги: #макрон #зеленський #мирний_план

