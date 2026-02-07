Інтерфакс-Україна
13:10 07.02.2026

Україна довіряє американським гарантіям безпеки, а країни НАТО довіряють одна одній, переконаний Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про довіру до гарантій безпеки з боку США, назвавши їх "сильними".

"У них найсильніші гарантії безпеки, які мають бути підписані президентом Америки і закріплені юридично Конгресом Сполучених Штатів. Тому ми довіряємо такій структурі, це сильні гарантії безпеки", - сказав Зеленський на відповідне питання журналістів.

Він додав, що країни НАТО також довіряють одна одній, але зазначив, що ще не було нагоди перевірити, чи спрацює колективний захист. "Складно сказати: чи довіряють країни НАТО, наприклад, одне одному, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО? Вони довіряють. А буде допомога? Подивимось. Ніхто не перевіряв. Але в більшості своїй всі довіряють і вірять, що НАТО буде вступатися за ту чи іншу державу незалежно від того, який у неї розмір і який статус – ядерний, безʼядерний, де вона географічно знаходиться – чи ближче до Росії чи далі. Якщо є держава-член НАТО, і якщо буде агресія на територію цієї держави, то буде відповідь, – всі цьому довіряють", - сказав президент.

За його словами, з гарантіями безпеки від США та сама ситуація. "Так само і тут. Тут будуть гарантії безпеки, підкріплені відповідним голосуванням. І ми будемо вірити, що те, що там написано, буде запроваджено в разі порушення домовленості", - сказав Зеленський.

На питання, чи готові США до заохочувальних заходів у вигляді підписання гарантій безпеки для України, щоб завершити війну до червня поточного року, президент відповів: "Американська сторона говорила, що одна із можливостей, щоб всі угоди підписувалися приблизно в один час. Я не говорю, що це прямо в один момент, але вони кажуть про один час".

У той же час на питання чи одночасно американська і російська сторони підпишуть те, про що вони домовляться, Зеленський відповів: "Я не знаю. Я би дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім підписали інші документи. На мій погляд, це хороший був би сигнал. Це питання навіть не справедливості, а питання довіри. Більше довіри до партнерів, якщо спочатку гарантії, а потім все інше".

Він переконаний, що росіяни не хочуть, щоб Україна "щось з США підписувала". "Але ми це не обговорюємо. Так буде незалежно від того: кому подобається, кому ні. Україна буде отримувати гарантії безпеки. Без гарантій безпеки не може бути закінчення війни. Це абсолютно стовідсоткова фабула. Всі це розуміють. Щоб було закінчення війни, потрібна безпека", - сказав президент України.

Стосовно гарантій безпеки від ЄС, він зазначив, що це закріплене у 20-пунктному проєкті договору, "тоді повинна бути домовленість вже з ЄС і карта дій, що Україна повинна дуже швидко робити, щоб отримати фаст-трек і щоб це справді спрацювало як гарантія безпеки для України та всієї Європи і не було порушено Росією".

Зеленський наголосив, що Україна технічно буде готова до вступу в ЄС до 2027 року, і він наполягає, щоб США взяла обов'язок працювати з певними членами ЄС напряму, щоб ті не блокувати євроінтеграцію України

"Американці кажуть, що Росія не буде суперечити вступу України в ЄС. Це закріплено в 20-пунктному плані. А я, як президент України, кажу, що я не вірю, що Росія не буде зупиняти наш рух в ЄС. Тому що є практика не своїми руками, а через інших субʼєктів це робити – і ми всі розуміємо, які це субʼєкти. Тому ми і говоримо: назвіть дату. Чому конкретну дату? Тому що під датою буде підпис України, Європи, США і Росії. Це 20 пунктів плану, там чотири сторони підписанти. Європа, яка підписує. І Сполучені Штати Америки беруть на себе обов'язок, що вона є гарантом, що ніхто не буде блокувати. Наприклад, коли ми говоримо, чи будуть Сполучені Штати Америки працювати з деякими європейськими субʼєктами політично, щоб вони не блокували, – так, вони беруть на себе цю відповідальність. І хтось від ЄС, хто буде їх представляти на підписанні", - сказав він.

Теги: #гарантії_безпеки #зеленський #сша

