Україна на перемовинах підтвердила свої позиції щодо територій, спільне розуміння щодо ЗАЕС не знайдене – Зеленський

Питання контролю над територіями в Донецькій області і над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) в місті Енергодар Запорізької області не були вирішені під час тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ), які пройшли 4-5 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації.

"Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. "Стоїмо, де стоїмо" – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", - сказав Зеленський журналістам.

За його словами, американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони в Донецькій області і сторони обговорювали це питання. "Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - повідомив президент.

Також сторони не знайшли спільного розуміння щодо ЗАЕС. "Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території", - зазначив голова держави.

"У звʼязку з ймовірними ризиками, українська делегація повідомила позицію президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України. Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", - наголосив Зеленський.