Інтерфакс-Україна
Політика
11:36 07.02.2026

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів, заявив журналістам президент України Володимир Зеленський.

"Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі", - цитує Зеленського інформаційний телеканал "Ми Україна".

Він також заявив, що США підтверджують свою участь у моніторингу припинення вогню.

"Військові провели розмову і розуміють, яким чином – в разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни – буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню Україною, Росією і моніторинг з боку США. Тобто США підтверджують свою участь. Тут щодо Європи – це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Я просто кажу, про що говорили і про що не говорили на цій зустрічі в Абу-Дабі", – пояснив президент.

Україна підтвердила зустріч з делегацією РФ в США через тиждень, повідомив Зеленський. зустріч, яку запропонувала Америка, ймовірно, відбудеться у Маямі.

США запропонували Україні та РФ підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики, Україна підтвердила пропозицію, РФ поки –ні, поінформував Зеленський. "Росія поки що ні. Вони зазвичай їдуть в Росію, а потім передають відповідь", – зазначив президент.

 

