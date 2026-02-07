Інтерфакс-Україна
Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита щодо країн, які співпрацюють з Іраном

Президент США Дональд Трамп дозволив своїй адміністрації вводити мита на товари з країн, що ведуть бізнес з Іраном, але утримався від їх негайного введення.

"Починаючи з дати набрання чинності цим наказом, додаткова адвалорна ставка мита, наприклад 25%, може бути введена на імпортовані до Сполучених Штатів товари, які є продукцією будь-якої країни, яка прямо або опосередковано купує, імпортує або іншим чином придбаває будь-які товари або послуги в Ірані", - йдеться в указі, який публікує Білий дім.

Указ наділяє держсекретаря і міністра торгівлі США повноваженнями спільно визначати, які країни підпадають під зазначені критерії. Вирішувати, "в якій мірі слід застосовувати" додатковий тариф, глави Держдепу і Мінторгівлі будуть спільно з управлінням торгового представника США і міністерством внутрішньої безпеки.

"Якщо уряд Ірану або іншої зарубіжної країни, на яку поширюється дія цього наказу, зробить значні кроки для врегулювання надзвичайної ситуації в країні (...) і в достатній мірі узгодить з Сполученими Штатами питання національної безпеки, зовнішньої політики та економіки, я можу змінити цей наказ", - зазначає Трамп.

Раніше американський лідер заявляв, що планує ввести мита в розмірі 25% щодо країн, які співпрацюють з Іраном.

"Починаючи з цього моменту, будь-яка країна, яка веде справи з Ісламською Республікою Іран, буде платити мито в розмірі 25% на всі операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки", - написав Трамп в середині січня в соцмережі Truth Social.

 

