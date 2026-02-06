Кличко звернувся до депутатів Європарламенту щодо допомоги Києву в умовах енергетичної кризи

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з депутатами Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту. Обговорили допомогу столиці у зв’язку з енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"Зустрівся в столичній мерії з делегацією Спеціальної місії Комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони на чолі з його головою Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Розповів, як живе українська столиця в умовах енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури. Та яка нам сьогодні допомога критично необхідна", - повідомив Віталій Кличко.

Мер подякував європейським друзям за ту допомогу, яку вони вже надають, та за незмінну підтримку боротьби України за свободу, незалежність та європейське майбутнє.

"Депутати Європарламенту наголосили, що підтримують прагнення нашої держави стати частиною великої європейської родини", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до європейської спільноти із закликом допомогти Києву у подоланні надзвичайної ситуації в енергетиці. Після його звернення місто отримало понад 200 генераторів від Польщі, 177 генераторів від Євросоюзу, газові обладнання від Німеччини тощо.