Інтерфакс-Україна
Політика
18:36 06.02.2026

Кличко звернувся до депутатів Європарламенту щодо допомоги Києву в умовах енергетичної кризи

1 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з депутатами Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту. Обговорили допомогу столиці у зв’язку з енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"Зустрівся в столичній мерії з делегацією Спеціальної місії Комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони на чолі з його головою Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Розповів, як живе українська столиця в умовах енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури. Та яка нам сьогодні допомога критично необхідна", - повідомив Віталій Кличко.

Мер подякував європейським друзям за ту допомогу, яку вони вже надають, та за незмінну підтримку боротьби України за свободу, незалежність та європейське майбутнє.

"Депутати Європарламенту наголосили, що підтримують прагнення нашої держави стати частиною великої європейської родини", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до європейської спільноти із закликом допомогти Києву у подоланні надзвичайної ситуації в енергетиці. Після його звернення місто отримало понад 200 генераторів від Польщі, 177 генераторів від Євросоюзу, газові обладнання від Німеччини тощо.

 

Теги: #київ #генератори #європарламент #кличко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:06 06.02.2026
Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

22:01 06.02.2026
Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

18:08 06.02.2026
Глава МВС: У Києві працює більше 1300 пунктів обігріву, за необхідності їх кількість буде збільшено

Глава МВС: У Києві працює більше 1300 пунктів обігріву, за необхідності їх кількість буде збільшено

16:39 06.02.2026
Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

14:35 06.02.2026
У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

У Києві відкриється виставка “Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським”

14:20 06.02.2026
Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

13:49 06.02.2026
Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

13:36 06.02.2026
Ексглава "Укренерго" прогнозує пом'якшення графіків відключень у березні і не очікує блекауту

Ексглава "Укренерго" прогнозує пом'якшення графіків відключень у березні і не очікує блекауту

13:35 06.02.2026
Mastercard відкриває лаунж на Київському залізничному вокзалі

Mastercard відкриває лаунж на Київському залізничному вокзалі

12:27 06.02.2026
Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує політичного рішення про вступ до ЄС у 2027 році та розраховує на розширення спільних оборонних проєктів у межах SAFE - Жовква

Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

ОСТАННЄ

Засідання робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо виборів у воєнний та повоєнний період відбудеться 12 лютого — Корнієнко

Україна очікує політичного рішення про вступ до ЄС у 2027 році та розраховує на розширення спільних оборонних проєктів у межах SAFE - Жовква

Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном, зокрема, про війну в Україні

Файли Епштейна не позначаться на відносинах між США та Україною - Мережко

Сибіга: Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна, тим швидше будуть успішними мирні зусилля

ЦВК пропонує врегулювати механізм голосування військовослужбовців на спецдільницях

КМІС: 61% українців довіряють Зеленському, проте наростає частина тих, що виявляють довіру, спираючись на "державницьку позицію"

Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА