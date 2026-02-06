Інтерфакс-Україна
15:21 06.02.2026

Засідання робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо виборів у воєнний та повоєнний період відбудеться 12 лютого — Корнієнко

Засідання робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів в умовах воєнного стану та в повоєнний період відбудеться 12 лютого, повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Наступного тижня, у четвер, відбудеться засідання великої робочої групи з питань виборів. Наші сім підгруп непогано попрацювали в різному темпі: хтось проводив засідання ледь не щодня, хтось спромігся на два засідання, але ми точно бачимо підгрупи, які більше готові та ближче до якихось драфтів", - сказав Корнієнко агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За словами Корнієнка, значну роботу виконала підгрупа з адміністрування виборів, спираючись на матеріали, напрацьовані Центральною виборчою комісією та профільним комітетом Верховної Ради.

"Засідання розпочнеться із заслуховування цієї підгрупи, адже саме адміністрування виборів є ключовим питанням", — розповів перший віце-спікер.

Він також відзначив роботу підгрупи щодо напрацювання критерію безпеки.

"Там теж багато роботи зроблено, і навіть є відповідний зареєстрований законопроєкт", - розповів Корнієнко.

Народний депутат повідомив, що до участі у засіданні робочої групи запрошено представників або керівництво фракцій та депутатських груп.

"Це наш формат… У багатьох з них є досвід участі у виборах і вони мають можливість висловити політичну позицію своїх фракцій та груп", - сказав Корнієнко.

Корнієнко також зазначив, що засідання робочої групи триватиме кілька годин.

"Засідання буде не коротким, ми запланували три години. Це два блоки - десь по півтори години за цими двома підгрупами", - підкреслив перший заступник голови Верховної Ради.

Він також розповів про наступні плани у діяльності робочої групи. "З 16 по 20 лютого проведемо ще мінімум дві робочі групи. Спробуємо заслухати та подискутувати вже за результатами роботи всіх семи підгруп. І, відповідно, будемо виходити на підготовку основних текстів, відокремлюючи політичні дискусії та позиції. Звичайно, якщо будуть якісь зовнішні додаткові питання, пов’язані з переговорним процесом, ми також будемо на них реагувати", - підсумував Корнієнко.

