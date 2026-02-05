Україна очікує політичного рішення про вступ до ЄС у 2027 році та розраховує на розширення спільних оборонних проєктів у межах SAFE - Жовква

Україна очікує ухвалення чіткого політичного рішення про своє членство в Європейському Союзі саме у 2027 році та розраховує на розширення спільних оборонних проєктів з ЄС у межах інструменту SAFE, заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони (SEDE) на чолі з Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, повідомляє офіційний сайт Офісу президента України.

У зустрічі взяли участь представники держав - членів Європейського Союзу, зокрема Бельгії, Естонії, Ірландії, Німеччини та Франції.

"Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", - зазначив Жовква.

Під час зустрічі Жовква наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України для захисту від російських атак і зазначив, що держава розраховує на додаткові ракети для систем ППО. Окрему увагу сторони приділили ініціативі PURL, у межах якої Україна має змогу закуповувати у США ракети для протиповітряної оборони. До програми вже приєдналися 24 країни, а їхній загальний внесок становить $5 млрд. Потреби України на цей рік у межах PURL оцінюються у $15 млрд, триває робота з партнерами над залученням додаткових внесків.

Також сторони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 лютого.

Окрему увагу приділили оборонній співпраці між Україною та Європейським Союзом у межах інструменту SAFE. Станом на зараз обсяг коштів для потенційних спільних проєктів у межах SAFE становить близько 5,2 млрд євро, однак, за словами Жовкви, потенціал українського оборонно-промислового комплексу є значно більшим.

"Деякі країни вже включили спільні проєкти з Україною до своїх національних інвестиційних планів. Водночас ми вважаємо, що частка коштів SAFE на спільне виробництво має становити щонайменше 10% від внеску кожної держави-члена", - наголосив заступник керівника Офісу президента.