Інтерфакс-Україна
Політика
15:16 05.02.2026

Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який у четвер прибув з візитом до Києва, про співпрацю в низці сфер та дипломатичну роботу для припинення війни.

"Поінформував про ситуацію в нашій країні – в енергетиці, у відновленні. Обговорили співпрацю в цій галузі, і є речі, які можуть посилити обидві наші країни. Зокрема, це стосується розбудови нашої енергетичної мережі в Україні та в Польщі. Окрема частина розмови – спільні програми захисту: розраховуємо на подальшу участь Польщі в програмі PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю. Розраховуємо й на те, що Україна буде повноцінною учасницею також програми SAFE. Готуємося разом виробляти дрони та іншу зброю", - написав Зеленський в телеграм у четвер за підсумками розмови.

Президент також поінформував голову польського уряду про роботу переговорної команди України. "Окремо – про важливість продовження тиску на Росію. Ми маємо закінчити цю війну реально – надійними гарантіями безпеки для України та всього нашого регіону. І найголовніше – у Росії не має бути жодної винагороди за агресію", - наголосив Зеленський.

 

