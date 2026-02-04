Інтерфакс-Україна
18:59 04.02.2026

Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном, зокрема, про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про розмову з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном, яку назвав "чудовою", і під час якої обговорював, зокрема, російсько-українську війну.

"Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю!), Тайвань, війна між Росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення кількості сої до 20 мільйонів тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 мільйонів тонн на наступний сезон!), поставки двигунів для літаків та багато інших тем, усі дуже позитивні!", - написав Трамп на своїй платформі Truth Social у середу.

Він назвав відносини з КНР і його особисті стосунки з Сі "надзвичайно добрими". "Ми обидва розуміємо, наскільки важливо, щоб вони залишалися такими. Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та Китайською Народною Республікою!", - додав Трамп.

Як повідомляє китайське агентство "Сіньхуа", розмова Сі з Трампом відбулася після розмови Сі з Володимиром Путіним, під час якої заявив, що КНР та РФ повинні розширити обміни на високому рівні та зміцнити прагматичну співпрацю в різних сферах, співпрацювати для "підтримки глобальної стратегічної стабільності, оскільки міжнародна ситуація з початку року стала дедалі турбулентнішою".

Трамп раніше у середу заявив, що Путін нібито "дотримав свого слова" не здійснювати атаки по Україні з неділі по неділю.

 

