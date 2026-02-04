Інтерфакс-Україна
Політика
18:22 04.02.2026

Файли Епштейна не позначаться на відносинах між США та Україною - Мережко

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Ситуація, пов'язана з "файлами Епштейна", не позначиться на американо-українських відносинах, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Для нас це немає особливого значення. Це, скоріше, такий можливий елемент внутрішньополітичної боротьби, тому що цього року у США проміжні вибори до Конгресу і, відповідно, є певні теми, які використовуються у внутрішній боротьбі.

Для нас це не є якимось принципово важливим питанням", - сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Мережка, для України головне і принципове, щоб за результатами проміжних виборів до Конгресу та Сенату прийшли люди, які підтримують Україну, незалежно від їхньої партійної приналежності.

"На щастя, для нас ситуація непогана в Конгресі, тобто там і з боку республіканців, і з боку демократів більшість підтримує Україну, навіть переважна більшість. Тому цей скандал не вплине на відносини. Це питання внутрішньої політики США. Ми в це не втручаємося, не маємо впливу і, відповідно, нас це не надто торкається", - зазначив голова комітету.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США опублікувало нову порцію (понад три мільйони) файлів, пов’язаних із розслідуваннями щодо американського фінансиста і мільярдера Джеффрі Епштейна, який стояв за створенням мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Теги: #мережко #відносини #сша

