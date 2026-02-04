Інтерфакс-Україна
Політика
15:32 04.02.2026

Сибіга: Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна, тим швидше будуть успішними мирні зусилля

2 хв читати
Сибіга: Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна, тим швидше будуть успішними мирні зусилля
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Росія не виграє війну проти України, її людські втрати на полі бою зростають, економіка слабшає, Україна тим часом нарощує свої військові спроможності, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України "мають вирішальне значення".

"Росія не виграє війну проти України. Насправді ця війна є провалом для Москви", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у середу.

"Для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України мають вирішальне значення. Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше Путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось військовим шляхом, тим швидше будуть успішними мирні зусилля", - наголосив Сибіга.

У підтвердження тез Сибіга навів наступні дані: у 2025 році Росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додаткові 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на втрату в середньому понад 1000 солдатів на день, Росія окупувала додаткові 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців.

"Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, Росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж територія Донецької області, яку все ще контролює Україна", - наголосив міністр.

Він також звернув увагу на стан російської економіки, яка "вступила в глибоку рецесію". Сибіга зауважив, що загальний бюджетний дефіцит російських регіонів досяг рекордного рівня в 21 млрд доларів у 2025 році, що в вісім разів більше, ніж у 2023 році. "Москва не в змозі зупинити падіння виробництва в 12 ключових галузях промисловості. Натомість вона підвищує податки. У 2025 році закрилося на 15% більше російських підприємств, а ще 10% перебувають на межі закриття", - написав Сибіга.

За його словами, "недостатнє планування бюджету Росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між цифрами російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти".

"З іншого боку, зазначає український міністр закордонних справ, - Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних військових цілях на території Росії. У 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. І кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона почалася — до Росії. І це справедливо".

 

Теги: #санкції #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:47 05.02.2026
Сибіга подякував Папі римському за заклики до солідарності з Україною

Сибіга подякував Папі римському за заклики до солідарності з Україною

23:43 03.02.2026
Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

Зеленський: РФ ігнорує прохання США і продовжує удари по енергетиці, санкції мають бути посилені

23:53 02.02.2026
Нові санкції РНБО дозволять виставити на продаж Малишевське родовище титанових руд – прем’єрка

Нові санкції РНБО дозволять виставити на продаж Малишевське родовище титанових руд – прем’єрка

21:42 02.02.2026
Сибіга про повернення Росії у міжнародний футбол: майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року

Сибіга про повернення Росії у міжнародний футбол: майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року

21:30 02.02.2026
Україна продовжила санкції проти Фірташа, Козака та пов'язаних з ними осіб і компаній - Зеленський

Україна продовжила санкції проти Фірташа, Козака та пов'язаних з ними осіб і компаній - Зеленський

19:56 02.02.2026
Сибіга повідомив про пакети міжнародної допомоги для енергетики України

Сибіга повідомив про пакети міжнародної допомоги для енергетики України

18:11 02.02.2026
Німеччина заарештувала п'ятьох підозрюваних у постачанні російським компаніям в порушення санкцій

Німеччина заарештувала п'ятьох підозрюваних у постачанні російським компаніям в порушення санкцій

16:34 02.02.2026
Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

15:12 02.02.2026
Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

13:53 02.02.2026
Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном, зокрема, про війну в Україні

Файли Епштейна не позначаться на відносинах між США та Україною - Мережко

ЦВК пропонує врегулювати механізм голосування військовослужбовців на спецдільницях

КМІС: 61% українців довіряють Зеленському, проте наростає частина тих, що виявляють довіру, спираючись на "державницьку позицію"

Зеленський: вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення

Президентка Єврокомісії повела телефонну розмову із Зеленським напередодні переговорів щодо миру цього тижня

ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА