Сибіга: Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна, тим швидше будуть успішними мирні зусилля

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Росія не виграє війну проти України, її людські втрати на полі бою зростають, економіка слабшає, Україна тим часом нарощує свої військові спроможності, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України "мають вирішальне значення".

"Росія не виграє війну проти України. Насправді ця війна є провалом для Москви", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у середу.

"Для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України мають вирішальне значення. Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше Путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось військовим шляхом, тим швидше будуть успішними мирні зусилля", - наголосив Сибіга.

У підтвердження тез Сибіга навів наступні дані: у 2025 році Росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додаткові 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на втрату в середньому понад 1000 солдатів на день, Росія окупувала додаткові 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців.

"Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, Росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж територія Донецької області, яку все ще контролює Україна", - наголосив міністр.

Він також звернув увагу на стан російської економіки, яка "вступила в глибоку рецесію". Сибіга зауважив, що загальний бюджетний дефіцит російських регіонів досяг рекордного рівня в 21 млрд доларів у 2025 році, що в вісім разів більше, ніж у 2023 році. "Москва не в змозі зупинити падіння виробництва в 12 ключових галузях промисловості. Натомість вона підвищує податки. У 2025 році закрилося на 15% більше російських підприємств, а ще 10% перебувають на межі закриття", - написав Сибіга.

За його словами, "недостатнє планування бюджету Росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між цифрами російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти".

"З іншого боку, зазначає український міністр закордонних справ, - Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних військових цілях на території Росії. У 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. І кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона почалася — до Росії. І це справедливо".