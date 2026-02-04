ЦВК пропонує врегулювати механізм голосування військовослужбовців на спецдільницях

Центральна виборча комісія (ЦВК) пропонує врегулювати порядок включення до списків виборців військовослужбовців, які виконують завдання у місцях тимчасового перебування підрозділів, за поданням командирів у день голосування.

"Передбачається можливість організації голосування за місцем перебування для військовослужбовців, які включені до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, але в день виборів виконують службові завдання і не мають змоги прибути до приміщення для голосування", - йдеться у повідомленні на сайті в середу.

Також пропонується удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців, які несуть службу в добовому наряді або перебувають на чергуванні, та інші суміжні питання. Окрім того, Комісія акцентує на необхідності широкого та фахового опрацювання питання забезпечення пасивного виборчого права для військовослужбовців.