Держбюджет-2026 передбачає на 34% більше коштів на повернення військових до повноцінного життя – нардеп Тарасенко

Фото: https://sluga-narodu.com

Проєкт Державного бюджету на 2026 рік передбачає на заходи з підтримки ветеранів 17,9 млрд грн, що на на 6,1 млрд грн (34%) більше, ніж у поточному 2025 році, повідомляється на офіційному сайті партії "Слуга народу" в п'ятницю з посиланням на народного депутата від цієї політсили, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тараса Тарасенка.

"Ветерани – це не окрема категорія громадян, а як частина сучасного українського суспільства, яке формується завдяки їхній мужності. Саме тому державна політика спрямована на те, щоб кожен ветеран і ветеранка мали можливість повернутися до повноцінного життя, реалізувати свій потенціал, відчути гідну підтримку від держави та громади", - наголосив Тарасенко.

Зростання фінансування, акцентував він, стосується всіх ключових напрямів ветеранської політики – від житлових програм до психологічної реабілітації та розвитку ветеранського руху.

Зокрема, у 2026 році передбачено 5,7 млрд грн на компенсацію за житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи (на 1,7 млрд грн більше, ніж у Держбюджеті-2025).

4 млрд грн передбачено на заходи підтримки ветеранів, серед яких психологічна допомога, професійна адаптація, розвиток ветеранського спорту, проєкти підтримки та одноразова грошова допомога. Це на 2,6 млрд грн більше, ніж у бюджеті поточного року, включатиме нові програми переобладнання авто під потреби ветеранів, лікування опіків і рубців, адаптацію тих хто втратив зір.

2,9 млрд грн передбачено на фахівців із супроводу ветеранів, які допомагатимуть кожному пройти шлях від звернення до державних структур і до отримання всіх належних послуг (зростання на 0,9 млрд грн порівняно з Держбюджетом-2025).

1,1 млрд грн передбачено на створення та розвиток ветеранських просторів, де ветерани можуть отримати консультації, психологічну підтримку, взяти участь у навчальних і громадських ініціативах (зростання на 0,6 млрд грн порівняно з Держбюджетом-2025).

"Фахівці супроводу, ветеранські простори, реабілітаційні програми – це інвестиція в людський капітал, у повернення воїнів до життя, де вони відчувають підтримку, повагу й можливість рухатися далі. Ми намагаємося розбудовувати систему, у центрі якої – людина, яка пройшла війну", - зазначив народний депутат.

Він також акцентував важливість комунікації з комунальними й громадськими закладами, ветеранськими організаціями, оскільки мережа ветеранських просторів не може ґрунтуватися лише на державній інституції, а об’єднувати всі наявні ініціативи.

"Тільки разом ми можемо створити ефективну систему. Бо коли ветеран змушений бігати між різними просторами у пошуках допомоги, це не корисно ні для нього, й для системи загалом. Наша мета – зробити так, щоб ветеранська політика не зводилася до пільг, а перетворилася на систему можливостей", - резюмував Тарасенко.