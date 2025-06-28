Інтерфакс-Україна
Політика
13:39 28.06.2025

Конституція діє і під час війни - Порошенко

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Конституція діє і під час війни - Порошенко

У День Конституції п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко привітав громадян і заявив про загрозливу тенденцію авторитарного використання воєнного стану для обмеження конституційних прав.

"Воєнний стан, звісно, передбачає певні обмеження, але не до такої міри, як це нині відбувається в Україні", - зазначив політик, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Порошенко розкритикував впровадження цензури в медіа, послаблення ролі парламенту, тиск на опозицію, громадянське суспільство та волонтерів. Окремо він наголосив на використанні судової системи в політичних цілях, зокрема - обшуках без рішень суду та санкціях в обхід законних процедур.

Лідер "Євросолідарності" закликав не лише боронити країну, а й зберегти її як парламентсько-президентську республіку. Він підкреслив важливість цінностей Майдану, які, на його думку, нині опинилися під загрозою формального існування.

"Нам потрібно не лише захистити Україну, а й потім вибороти мир. Щоб Україна залишилася парламентсько-президентською республікою. Щоб цінності, за які стояли на Майдані, а потім виборювали на лінії фронту, не перетворилися на звичайні слова на папері", - переконаний експрезидент.

"Ми боремося за свободу, право обирати, за наш європейський курс. За все, що закладено в Основному законі", - підсумував політик.

 

 

Теги: #привітання #порошенко #європейська_солідарність #влада #конституція #демократія

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